55-летний Тактаров и 52-летний Монсон не смогли победить друг друга в боксёрском бою

Ветераны смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров и Джефф Монсон провели бой по правилам бокса. Поединок, прошедший в Москве, завершился вничью большинством судейских голосов.

Бой продлился три раунда по две минуты каждый. Во время него спортсмены несколько раз нарушали правила, применяя борцовские приёмы. Как сообщил представитель Монсона в беседе с ТАСС, до конца года бойцы могут провести ещё один поединок, но уже по правилам MMA.

Олегу Тактарову 55 лет. Он приобрёл известность после победы на шестом турнире UFC в 1995 году. Всего на счету Русского Медведя 24 боя в MMA, среди которых 17 побед, пять поражений и две ничьих. Помимо реванша с Монсоном Тактаров намерен провести ещё один поединок до конца карьеры.

Джеффу Монсону, который в 2018 году получил гражданство России, 52 года. Он является бывшим претендентом на титул UFC в тяжёлом весе. Всего на счету Снеговика 88 боёв в MMA, в том числе 60 побед, 27 поражений и одна ничья. Монсон также планирует провести ещё несколько боёв до конца карьеры.

В главном поединке боксёрского вечера, который прошёл в российской столице, 43-летний Вячеслав Дацик нокаутировал в первом раунде своего ровесника, британца Оли Томпсона. Также стоит отметить, что 24-летний россиянин Марк Петровский победил 43-летнего американца, экс-претендента на титул чемпиона мира по версии WBC Кевина Джонсона, перед выходом на ринг которого включили гимн РФ. Судьи отдали победу более молодому спортсмену со счётом (60:54, 60:54, 57:57).