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18 августа, 11:18

Американский боксёр Кевин Джонсон вышел на взвешивание в футболке с Путиным

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе, американский боксёр Кевин Джонсон вышел на взвешивание в футболке с портретом президента России Владимира Путина. Надел её 43-летний спортсмен перед поединком с россиянином Марком Петровским.

Кевин Джонсон вышел на взвешивание в футболке с Путиным. Видео © Telegram / Осташко! Важное

На футболке американского боксёра глава государства изображён на фоне российского триколора. Отметим, что бой Джонсона и Петровского пройдёт сегодня вечером, 18 августа.

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Ранее Лайф писал, что Джонсон выразил желание получить российское гражданство и заявил, что официально поменял имя на Кевин Владимирович. Также он раскритиковал отстранение спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях, назвав происходящее "безумием".

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Осташко! Важное

Наталья Исакова
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