Американский боксёр Кевин Джонсон вышел на взвешивание в футболке с Путиным

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе, американский боксёр Кевин Джонсон вышел на взвешивание в футболке с портретом президента России Владимира Путина. Надел её 43-летний спортсмен перед поединком с россиянином Марком Петровским.

Кевин Джонсон вышел на взвешивание в футболке с Путиным. Видео © Telegram / Осташко! Важное

На футболке американского боксёра глава государства изображён на фоне российского триколора. Отметим, что бой Джонсона и Петровского пройдёт сегодня вечером, 18 августа.