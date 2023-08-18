Американский боксёр Кевин Джонсон вышел на взвешивание в футболке с Путиным
Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе, американский боксёр Кевин Джонсон вышел на взвешивание в футболке с портретом президента России Владимира Путина. Надел её 43-летний спортсмен перед поединком с россиянином Марком Петровским.
Кевин Джонсон вышел на взвешивание в футболке с Путиным. Видео © Telegram / Осташко! Важное
На футболке американского боксёра глава государства изображён на фоне российского триколора. Отметим, что бой Джонсона и Петровского пройдёт сегодня вечером, 18 августа.
Ранее Лайф писал, что Джонсон выразил желание получить российское гражданство и заявил, что официально поменял имя на Кевин Владимирович. Также он раскритиковал отстранение спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях, назвав происходящее "безумием".
Кадр из видео Telegram / Осташко! Важное