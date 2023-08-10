Американский боксёр объяснил, почему решил взять "отчество" в честь Путина
"Матч ТВ": Боксёр из США Джонсон объяснил смену имени энергетикой Путина
Кевин Владимирович Джонсон. Фото © ТАСС / IMAGO / Torsten Helmke
Американский боксёр Кевин Джонсон в рамках получения российского гражданства решил выбрать себе "отчество" Владимирович, потому что покорён энергетикой президента РФ Владимира Путина. Такое пояснение дал сам спортсмен.
"Лучше и быть не могло. Его энергетику нельзя не ощущать", — отметил боец в беседе с "Матч ТВ".
Ранее Лайф писал о том, что американский боксёр Кевин Джонсон решил поменять своё имя, поскольку восхищается президентом России.