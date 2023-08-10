Американский боксёр объяснил, почему решил взять "отчество" в честь Путина

Американский боксёр Кевин Джонсон в рамках получения российского гражданства решил выбрать себе "отчество" Владимирович, потому что покорён энергетикой президента РФ Владимира Путина. Такое пояснение дал сам спортсмен.

"Лучше и быть не могло. Его энергетику нельзя не ощущать", — отметил боец в беседе с "Матч ТВ".