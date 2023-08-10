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10 августа, 11:24

Американский боксёр объяснил, почему решил взять "отчество" в честь Путина

"Матч ТВ": Боксёр из США Джонсон объяснил смену имени энергетикой Путина

<p>Кевин Владимирович Джонсон. Фото © ТАСС / IMAGO / Torsten Helmke </p>

Кевин Владимирович Джонсон. Фото © ТАСС / IMAGO / Torsten Helmke

Американский боксёр Кевин Джонсон в рамках получения российского гражданства решил выбрать себе "отчество" Владимирович, потому что покорён энергетикой президента РФ Владимира Путина. Такое пояснение дал сам спортсмен.

"Лучше и быть не могло. Его энергетику нельзя не ощущать", — отметил боец в беседе с "Матч ТВ".

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Ранее Лайф писал о том, что американский боксёр Кевин Джонсон решил поменять своё имя, поскольку восхищается президентом России.

Илья Суриков
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