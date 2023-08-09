Американский боксёр Кевин Джонсон изменил имя в честь Путина

Американский боксёр Кевин Джонсон поменял своё имя на Кевин Владимирович, потому что восхищается президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал газете "Известия".

"Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина", — отметил он.

По словам спортсмена, здесь нет никаких шуток, решение он принял сознательно и с гордостью намерен носить новое имя.

"Я на 100% русский", — заключил Джонсон.