Глава UFC придумал ещё более грандиозный бой, чем поединок Маска и Цукерберга
Уайт: Только бой Трампа с Байденом может превзойти поединок Маска и Цукерберга
Дана Уайт. Обложка © Getty Images / Jeff Bottari / Zuffa LLC
Глава UFC Дана Уайт рассказал, что только поединок между бывшим президентом США Дональдом Трампом и действующим лидером Штатов Джо Байденом мог бы затмить бой владельца Meta* Марка Цукерберга и главы Twitter (X) Илона Маска. Своим мнением он поделился на подкасте у чемпиона мира по боксу Майка Тайсона.
"Это огромный поединок: нам придётcя заcтавить бывшего президента США Дональда Трампа подратьcя c нынешним главой гоcударcтва Джо Байденом, чтобы превзойти его", — сказал Уайт и добавил, что прибыль от такого поединка могла бы составить один миллиард долларов.
Напомним, конфликт между Илоном Маском и Марком Цукербергом разгорелся из-за запуска последним социальной сети Threads — конкурента Twitter. Дело кончится как минимум судебным разбирательством, а сами бизнесмены собрались решить всё на ринге и уже готовятся к бою. Цукерберг предложил провести поединок 26 августа. А Маск заявил, что договорился с властями Италии о разрешении провести бой в месте, где в кадре будет виден "античный Рим", вероятно, речь идёт о Колизее.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.