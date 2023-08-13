Глава UFC придумал ещё более грандиозный бой, чем поединок Маска и Цукерберга

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что только поединок между бывшим президентом США Дональдом Трампом и действующим лидером Штатов Джо Байденом мог бы затмить бой владельца Meta* Марка Цукерберга и главы Twitter (X) Илона Маска. Своим мнением он поделился на подкасте у чемпиона мира по боксу Майка Тайсона.