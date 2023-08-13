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13 августа, 12:53

Глава UFC придумал ещё более грандиозный бой, чем поединок Маска и Цукерберга

Уайт: Только бой Трампа с Байденом может превзойти поединок Маска и Цукерберга

<p>Дана Уайт. Обложка © Getty Images / Jeff Bottari / Zuffa LLC</p>

Дана Уайт. Обложка © Getty Images / Jeff Bottari / Zuffa LLC

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что только поединок между бывшим президентом США Дональдом Трампом и действующим лидером Штатов Джо Байденом мог бы затмить бой владельца Meta* Марка Цукерберга и главы Twitter (X) Илона Маска. Своим мнением он поделился на подкасте у чемпиона мира по боксу Майка Тайсона.

"Это огромный поединок: нам придётcя заcтавить бывшего президента США Дональда Трампа подратьcя c нынешним главой гоcударcтва Джо Байденом, чтобы превзойти его", сказал Уайт и добавил, что прибыль от такого поединка могла бы составить один миллиард долларов.

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Напомним, конфликт между Илоном Маском и Марком Цукербергом разгорелся из-за запуска последним социальной сети Threads — конкурента Twitter. Дело кончится как минимум судебным разбирательством, а сами бизнесмены собрались решить всё на ринге и уже готовятся к бою. Цукерберг предложил провести поединок 26 августа. А Маск заявил, что договорился с властями Италии о разрешении провести бой в месте, где в кадре будет виден "античный Рим", вероятно, речь идёт о Колизее.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Юрий Лысенко
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