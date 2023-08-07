Марк Цукерберг назначил Илону Маску дату боя

Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг заявил, что готов провести бой с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском 26 августа. Об этом он написал на странице в социальной сети.

Таким образом Цукерберг ответил на сообщение Маска, где тот рассказывал об активной подготовке к поединку. Помимо этого, глава корпорации Meta* отметил, что скептически относится к тому, что бой пройдёт в предложенную дату.

"Я готов уже сегодня. Предложил ему дату 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было", — написал Цукерберг.

Напомним, миллиардер Илон Маск заявил о готовности сразиться в клетке с медиамагнатом Марком Цукербергом. Стоит отметить, что конфликт разгорелся из-за запуска вторым социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску Х.