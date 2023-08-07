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7 августа, 01:28

Марк Цукерберг назначил Илону Маску дату боя

Марк Цукерберг предложил Илону Маску провести поединок 26 августа

Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг заявил, что готов провести бой с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском 26 августа. Об этом он написал на странице в социальной сети.

Таким образом Цукерберг ответил на сообщение Маска, где тот рассказывал об активной подготовке к поединку. Помимо этого, глава корпорации Meta* отметил, что скептически относится к тому, что бой пройдёт в предложенную дату.

"Я готов уже сегодня. Предложил ему дату 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было", — написал Цукерберг.

Маск озвучил причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом

Маск озвучил причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом

Напомним, миллиардер Илон Маск заявил о готовности сразиться в клетке с медиамагнатом Марком Цукербергом. Стоит отметить, что конфликт разгорелся из-за запуска вторым социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску Х.

*Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

ТАСС / CNP via ZUMA Wire

Кузьма Спирин
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