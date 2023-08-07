Маск озвучил причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск допускает вероятность своего проигрыша в бою с генеральным директором корпорации Meta* Марком Цукербергом. По его словам, это может произойти в случае затяжного поединка.

"Если бой окажется коротким, я, вероятно, выиграю. Если длинным, он может победить за счёт выносливости", — написал Маск на странице в "Твиттере".

Маск также признался, что весит больше оппонента — как минимум 300 фунтов, что эквивалентно 136 килограммам. Оба миллиардера всерьёз рассматривают возможность вести бой в итальянском Колизее.