Маск озвучил причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом
Маск допустил свой проигрыш в бою с Цукербергом в случае затяжного поединка
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск допускает вероятность своего проигрыша в бою с генеральным директором корпорации Meta* Марком Цукербергом. По его словам, это может произойти в случае затяжного поединка.
"Если бой окажется коротким, я, вероятно, выиграю. Если длинным, он может победить за счёт выносливости", — написал Маск на странице в "Твиттере".
Маск также признался, что весит больше оппонента — как минимум 300 фунтов, что эквивалентно 136 килограммам. Оба миллиардера всерьёз рассматривают возможность вести бой в итальянском Колизее.
Напомним, ранее между предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском разгорелся конфликт из-за запуска первым социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску "Икса" (ранее "Твиттер"). Спор бизнесмены собрались решить на ринге и уже готовятся к бою. Так, Марк Цукерберг провёл тренировку с бойцами UFC. Фото с Исраэлем Адесаньей и Алексом Волкановски он опубликовал в соцсети. Также экс-чемпион UFC Конор Макгрегор хотел бы поработать в октагоне с Илоном Маском и Марком Цукербергом.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
Twitter / @elonmusk