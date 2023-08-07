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7 августа, 00:09

Маск озвучил причину возможного проигрыша в бою с Цукербергом

Маск допустил свой проигрыш в бою с Цукербергом в случае затяжного поединка

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск допускает вероятность своего проигрыша в бою с генеральным директором корпорации Meta* Марком Цукербергом. По его словам, это может произойти в случае затяжного поединка.

"Если бой окажется коротким, я, вероятно, выиграю. Если длинным, он может победить за счёт выносливости", — написал Маск на странице в "Твиттере".

Маск также признался, что весит больше оппонента — как минимум 300 фунтов, что эквивалентно 136 килограммам. Оба миллиардера всерьёз рассматривают возможность вести бой в итальянском Колизее.

Маск анонсировал прямую трансляцию поединка с Цукербергом в соцсети X

Маск анонсировал прямую трансляцию поединка с Цукербергом в соцсети X

Напомним, ранее между предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском разгорелся конфликт из-за запуска первым социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску "Икса" (ранее "Твиттер"). Спор бизнесмены собрались решить на ринге и уже готовятся к бою. Так, Марк Цукерберг провёл тренировку с бойцами UFC. Фото с Исраэлем Адесаньей и Алексом Волкановски он опубликовал в соцсети. Также экс-чемпион UFC Конор Макгрегор хотел бы поработать в октагоне с Илоном Маском и Марком Цукербергом.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

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Twitter / @elonmusk

Анатолий Симоненко
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