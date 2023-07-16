Макгрегор не против поучаствовать в подготовке Маска и Цукерберга к их поединку
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор хотел бы поработать в октагоне с Илоном Маском и Марком Цукербергом. Возможный поединок предпринимателей он прокомментировал в эфире ютуб-канала Adam.
"У Маска и Цукерберга много денег, но сколько стоят их слова? Я взволнован тем, как будет развиваться эта ситуация", — сказал скандальный боец, выразив надежду, что знаменитости всё же пойдут до конца и бой состоится.
Напомним, между предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском разгорелся конфликт из-за запуска первым социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску Twitter. Спор бизнесмены собрались решить на ринге и уже готовятся к бою. Так, Марк Цукерберг провёл тренировку с бойцами UFC. Фото с Исраэлем Адесаньей и Алексом Волкановски он опубликовал в соцсети.
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