Регион

Уведомления отключены

16 июля, 04:00

Макгрегор не против поучаствовать в подготовке Маска и Цукерберга к их поединку

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор хотел бы поработать в октагоне с Илоном Маском и Марком Цукербергом. Возможный поединок предпринимателей он прокомментировал в эфире ютуб-канала Adam.

"У Маска и Цукерберга много денег, но сколько стоят их слова? Я взволнован тем, как будет развиваться эта ситуация", — сказал скандальный боец, выразив надежду, что знаменитости всё же пойдут до конца и бой состоится.

"Поединок самых крутых": В уральском ММА-сообществе спрогнозировали итоги боя Маска и Цукерберга

"Поединок самых крутых": В уральском ММА-сообществе спрогнозировали итоги боя Маска и Цукерберга

Напомним, между предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском разгорелся конфликт из-за запуска первым социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску Twitter. Спор бизнесмены собрались решить на ринге и уже готовятся к бою. Так, Марк Цукерберг провёл тренировку с бойцами UFC. Фото с Исраэлем Адесаньей и Алексом Волкановски он опубликовал в соцсети.

Обложка ©

flickr.com / Michele Mele

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Конор Макгрегор
  • Илон Маск
  • Марк Цукерберг
  • США
  • Знаменитости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Поп-культура и Развлечения
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров