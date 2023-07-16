Макгрегор не против поучаствовать в подготовке Маска и Цукерберга к их поединку

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор хотел бы поработать в октагоне с Илоном Маском и Марком Цукербергом. Возможный поединок предпринимателей он прокомментировал в эфире ютуб-канала Adam.

"У Маска и Цукерберга много денег, но сколько стоят их слова? Я взволнован тем, как будет развиваться эта ситуация", — сказал скандальный боец, выразив надежду, что знаменитости всё же пойдут до конца и бой состоится.