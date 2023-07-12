Марк Цукерберг провёл тренировку с бойцами UFC
Марк Цукерберг провёл тренировку с бойцами UFC. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zuck
Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг провёл тренировку с чемпионами UFC. Он опубликовал на своей странице в Instagram** совместное фото с бойцами.
"Для меня большая честь тренироваться с вами, ребята!" — написал он в подписи к публикации.
Напомним, между Марком Цукербергом и предпринимателем Илоном Маском разгорелся конфликт. Это произошло из-за запуска Цукербергом социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску Twitter. Из-за спора бизнесмены собрались решить всё на ринге и уже готовятся к бою. В Госдуме Цукерберга призвали добиться разблокировки Instagram** на территории РФ перед тем, как начнётся бой с Маском.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
** Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.