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12 июля, 12:11

Марк Цукерберг провёл тренировку с бойцами UFC

<p>Марк Цукерберг провёл тренировку с бойцами UFC. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zuck</p>

Марк Цукерберг провёл тренировку с бойцами UFC. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zuck

Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг провёл тренировку с чемпионами UFC. Он опубликовал на своей странице в Instagram** совместное фото с бойцами.

"Для меня большая честь тренироваться с вами, ребята!" — написал он в подписи к публикации.

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Напомним, между Марком Цукербергом и предпринимателем Илоном Маском разгорелся конфликт. Это произошло из-за запуска Цукербергом социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску Twitter. Из-за спора бизнесмены собрались решить всё на ринге и уже готовятся к бою. В Госдуме Цукерберга призвали добиться разблокировки Instagram** на территории РФ перед тем, как начнётся бой с Маском.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

** Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Илья Суриков
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