Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 июля 2023, 21:22
3535

В Госдуме призвали Цукерберга добиться разблокировки Instagram* в РФ до боя с Маском

Депутат Даванков призвал Цукерберга добиться разблокировки Instagram* в России

Вице-спикер Государственной думы от партии "Новые люди" Владислав Даванков призвал главу корпорации Meta* Марка Цукерберга добиться разблокировки Instagram* на территории РФ перед тем, как начнётся бой против Twitter с американским предпринимателем Илоном Маском.

"Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился в Threads к Цукербергу с призывом добиться разблокировки Instagram* в России перед тем, как начинать войну против Twitter с Илоном Маском", — отметили в пресс-службе "Новых людей".

Цукерберг vs Маск: Сможет ли новая соцсеть Threads потеснить Twitter
Цукерберг vs Маск: Сможет ли новая соцсеть Threads потеснить Twitter

Лайф напоминает: 22 июня Илон Маск заявил о готовности сразиться в клетке с Цукербергом — и всё это из-за запуска соцсети Threads, конкурента Twitter. "Звёздный" бой должен пройти по правилам ММA, хотя мать Маска выступила против драк и призвала сына сразиться с оппонентом "на словах". Однако основатель SpaceX её не послушался.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

BannerImage

ТАСС / АР / Mark Lennihan

Никита Осипов
  • Новости
  • instagram
  • Новые люди
  • Марк Цукерберг
  • Илон Маск
  • Госдума
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar