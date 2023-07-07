В Госдуме призвали Цукерберга добиться разблокировки Instagram* в РФ до боя с Маском
Депутат Даванков призвал Цукерберга добиться разблокировки Instagram* в России
Вице-спикер Государственной думы от партии "Новые люди" Владислав Даванков призвал главу корпорации Meta* Марка Цукерберга добиться разблокировки Instagram* на территории РФ перед тем, как начнётся бой против Twitter с американским предпринимателем Илоном Маском.
"Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился в Threads к Цукербергу с призывом добиться разблокировки Instagram* в России перед тем, как начинать войну против Twitter с Илоном Маском", — отметили в пресс-службе "Новых людей".
Лайф напоминает: 22 июня Илон Маск заявил о готовности сразиться в клетке с Цукербергом — и всё это из-за запуска соцсети Threads, конкурента Twitter. "Звёздный" бой должен пройти по правилам ММA, хотя мать Маска выступила против драк и призвала сына сразиться с оппонентом "на словах". Однако основатель SpaceX её не послушался.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
ТАСС / АР / Mark Lennihan