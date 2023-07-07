В Госдуме призвали Цукерберга добиться разблокировки Instagram* в РФ до боя с Маском

Вице-спикер Государственной думы от партии "Новые люди" Владислав Даванков призвал главу корпорации Meta* Марка Цукерберга добиться разблокировки Instagram* на территории РФ перед тем, как начнётся бой против Twitter с американским предпринимателем Илоном Маском.

"Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился в Threads к Цукербергу с призывом добиться разблокировки Instagram* в России перед тем, как начинать войну против Twitter с Илоном Маском", — отметили в пресс-службе "Новых людей".