Маск анонсировал прямую трансляцию поединка с Цукербергом в соцсети X

Поединок американских предпринимателей Илона Маска и Марка Цукерберга будет транслироваться в социальной сети X (ранее Twitter). Об этом заявил основатель SpaceX и Tesla.

"Бой Цука (Цукерберга. — Прим. Лайфа) против Маска будет транслироваться в прямом эфире на X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов", — написал он в X.