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6 августа, 08:27

Маск анонсировал прямую трансляцию поединка с Цукербергом в соцсети X

<p>Илон Маск, Марк Цукерберг. Обложка © Shutterstock</p>

Илон Маск, Марк Цукерберг. Обложка © Shutterstock

Поединок американских предпринимателей Илона Маска и Марка Цукерберга будет транслироваться в социальной сети X (ранее Twitter). Об этом заявил основатель SpaceX и Tesla.

"Бой Цука (Цукерберга. — Прим. Лайфа) против Маска будет транслироваться в прямом эфире на X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов", — написал он в X.

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Напомним, ранее между предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском разгорелся конфликт из-за запуска первым социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску "Икса" (ранее "Твиттер"). Спор бизнесмены собрались решить на ринге и уже готовятся к бою. Так, Марк Цукерберг провёл тренировку с бойцами UFC. Фото с Исраэлем Адесаньей и Алексом Волкановски он опубликовал в соцсети. Также экс-чемпион UFC Конор Макгрегор хотел бы поработать в октагоне с Илоном Маском и Марком Цукербергом.

Светлана Оперук
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