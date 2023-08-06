Маск анонсировал прямую трансляцию поединка с Цукербергом в соцсети X
Илон Маск, Марк Цукерберг. Обложка © Shutterstock
Поединок американских предпринимателей Илона Маска и Марка Цукерберга будет транслироваться в социальной сети X (ранее Twitter). Об этом заявил основатель SpaceX и Tesla.
"Бой Цука (Цукерберга. — Прим. Лайфа) против Маска будет транслироваться в прямом эфире на X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов", — написал он в X.
Напомним, ранее между предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском разгорелся конфликт из-за запуска первым социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску "Икса" (ранее "Твиттер"). Спор бизнесмены собрались решить на ринге и уже готовятся к бою. Так, Марк Цукерберг провёл тренировку с бойцами UFC. Фото с Исраэлем Адесаньей и Алексом Волкановски он опубликовал в соцсети. Также экс-чемпион UFC Конор Макгрегор хотел бы поработать в октагоне с Илоном Маском и Марком Цукербергом.