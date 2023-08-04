Нурмагомедов отказался подготовить Маска к бою с Цукербергом

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов по неизвестной причине отказался тренировать американского предпринимателя Илона Маска для поединка с руководителем Meta* Марком Цукербергом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, организацией этого проекта занимался гендиректор UFC Eurasia Андрей Громковский.

"Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны", — говорится в сообщении.