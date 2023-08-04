Нурмагомедов отказался подготовить Маска к бою с Цукербергом
ТАСС: Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Маска для поединка с Цукербергом
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов по неизвестной причине отказался тренировать американского предпринимателя Илона Маска для поединка с руководителем Meta* Марком Цукербергом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, организацией этого проекта занимался гендиректор UFC Eurasia Андрей Громковский.
"Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны", — говорится в сообщении.
Напомним, между предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском разгорелся конфликт из-за запуска первым социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску "Твиттера". Спор бизнесмены собрались решить на ринге и уже готовятся к бою. Так, Марк Цукерберг провёл тренировку с бойцами UFC. Фото с Исраэлем Адесаньей и Алексом Волкановски он опубликовал в соцсети.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей