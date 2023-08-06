Блогер избил легенду UFC в боксёрском поединке
Видеоблогер Джейк Пол победил экс-бойца UFC Нейта Диаса в боксёрском поединке
Видеоблогер Джейк Пол. Обложка © ТАСС / EPA
Американский видеоблогер Джейк Пол победил в боксёрском поединке своего соотечественника, экс-претендента на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейта Диаса. Бой прошёл в Далласе и продлился все отведённые на него десять раундов, после которых судьи отдали победу блогеру — 98:91, 98:91, 97:92.
На стадион Пол приехал на танке.
Видеоблогер Джейк Пол на танке приехал на бой с Нейтом Диасом. Фото © Twitter / MichaelBensonn
Стоит отметить, что в пятом раунде 38-летний Диас, проводивший свой первый боксёрский поединок, оказался в нокдауне. После боя на счету 26-летнего Пола стало семь побед и одно поражение: в феврале он проиграл британцу Томми Фьюри — сводному брату чемпиона мира в тяжёлом весе Тайсона Фьюри. Томми — единственный соперник Пола, кто профессионально занимался боксом.
Ранее Лайф писал, что американский боец Джастин Гэтжи победил соотечественника Дастина Порье в главном бою на турнире UFC 291. Бой в лёгком весе за пояс BMF завершился во втором раунде, когда Гэтжи ударил соперника ногой и отправил его в нокаут.