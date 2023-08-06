Блогер избил легенду UFC в боксёрском поединке

Американский видеоблогер Джейк Пол победил в боксёрском поединке своего соотечественника, экс-претендента на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейта Диаса. Бой прошёл в Далласе и продлился все отведённые на него десять раундов, после которых судьи отдали победу блогеру — 98:91, 98:91, 97:92.

На стадион Пол приехал на танке.

Видеоблогер Джейк Пол на танке приехал на бой с Нейтом Диасом. Фото © Twitter / MichaelBensonn

Стоит отметить, что в пятом раунде 38-летний Диас, проводивший свой первый боксёрский поединок, оказался в нокдауне. После боя на счету 26-летнего Пола стало семь побед и одно поражение: в феврале он проиграл британцу Томми Фьюри — сводному брату чемпиона мира в тяжёлом весе Тайсона Фьюри. Томми — единственный соперник Пола, кто профессионально занимался боксом.