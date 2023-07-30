Американский боец Гэтжи нокаутировал Порье в главном бою UFC 291
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Американский боец Джастин Гэтжи победил соотечественника Дастина Порье в главном бою на турнире UFC 291. Поединок прошёл в Солт-Лейк-Сити.
Бой в лёгком весе за пояс BMF завершился во втором раунде, когда Гэтжи ударил ногой Порье и отправил соперника в нокаут. Таким образом, Джастин взял у Дастина реванш за поражение в 2018 году на турнире UFC on Fox 29 в Глендейле. В тот раз Порье засчитали в четвёртом раунде технический нокаут.
Ранее американец Теренс Кроуфорд досрочно победил соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Бой прошёл в Лас-Вегасе.