Американский боец Гэтжи нокаутировал Порье в главном бою UFC 291

Бой в лёгком весе за пояс BMF завершился во втором раунде, когда Гэтжи ударил ногой Порье и отправил соперника в нокаут. Таким образом, Джастин взял у Дастина реванш за поражение в 2018 году на турнире UFC on Fox 29 в Глендейле. В тот раз Порье засчитали в четвёртом раунде технический нокаут.