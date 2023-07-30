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30 июля, 07:01

Американский боец Гэтжи нокаутировал Порье в главном бою UFC 291

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/ufc?search_track_code=c653112979z8YUz-7eWiV1jf5Xw0yGY3ouOaYB42shQ-lPbFH-65cjucnXZYb3Q9Ob2EAniVMWDKoMk3VG3cJiuJ7a0ejw&z=photo-180706688_457353782/wall-180706688_1275018" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UFC</a></p>

Обложка © VK / UFC

Американский боец Джастин Гэтжи победил соотечественника Дастина Порье в главном бою на турнире UFC 291. Поединок прошёл в Солт-Лейк-Сити.

Бой в лёгком весе за пояс BMF завершился во втором раунде, когда Гэтжи ударил ногой Порье и отправил соперника в нокаут. Таким образом, Джастин взял у Дастина реванш за поражение в 2018 году на турнире UFC on Fox 29 в Глендейле. В тот раз Порье засчитали в четвёртом раунде технический нокаут.

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Ранее американец Теренс Кроуфорд досрочно победил соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Бой прошёл в Лас-Вегасе.

Светлана Оперук
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