Кроуфорд досрочно победил Спенса в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Американец Теренс Кроуфорд досрочно победил соотечественника Эррола Спенса в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе. Поединок прошёл в Лас-Вегасе.

Данный бой завершился техническим нокаутом в девятом раунде. Кроуфорд объединил четыре титула чемпиона мира по престижным версиям, защитив пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) и завоевав пояса Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), которые принадлежали Спенсу.

Кроме того, он стал первым боксёром в истории, завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях. В 2017 году он добился этого в весе до 63,5 кг. Всего 35-летний американец становился чемпионом мира в трёх весовых категориях.

Теперь в активе Кроуфорда 40 побед (31 — нокаутом) в 40 профессиональных поединках. При этом Спенс потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 28 победах (22 нокаутом).