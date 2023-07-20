Реванш Махачева и Оливейры состоится 21 октября в Абу-Даби
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Российский боец Ислам Махачев сразится с бразильцем Чарльзом Оливейром 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт в одной из социальных сетей.
Россиянин проведёт защиту титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе. Бой станет главным событием вечера и продлится пять раундов.
За свою карьеру Махачев одержал 24 победы, выиграв 12 боёв подряд, и потерпел одно поражение. На счету бразильца — 34 победы и девять поражений.
Лайф писал, что россиянка Виктория Дудакова победой дебютировала в UFC. Её бой с бразильянкой Истелой Нунес закончился техническим нокаутом в первом раунде — сломанной рукой Нунес.