Реванш Махачева и Оливейры состоится 21 октября в Абу-Даби

Российский боец Ислам Махачев сразится с бразильцем Чарльзом Оливейром 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт в одной из социальных сетей.

Россиянин проведёт защиту титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе. Бой станет главным событием вечера и продлится пять раундов.

За свою карьеру Махачев одержал 24 победы, выиграв 12 боёв подряд, и потерпел одно поражение. На счету бразильца — 34 победы и девять поражений.