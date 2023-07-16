Россиянка сломала руку сопернице в своём первом бою в UFC
Россиянка Виктория Дудакова нокаутировала бразильянку Нунес в дебютном бою в UFC
Виктория Дудакова. Обложка © Telegram / UFC Russia
24-летняя россиянка Виктория Дудакова с победы дебютировала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На турнире UFC on ESPN 49 (он же UFC Vegas 77) в Лас-Вегасе она победила бразильянку Истелу Нунес, сломав ей руку.
Бой в минимальном весе завершился победой Дудаковой техническим нокаутом в первом раунде. Наша спортсменка провела успешный проход в ноги, и соперница получила травму. При падении бразильянка сломала руку.
"Я хотела подраться, конечно. Не очень получилось, но кто же знал, что я ломаю руки соперницам, не желая того?" — сказала Дудакова после боя.
Теперь в активе россиянки семь побед в семи боях в смешанных единоборствах (MMA). У 30-летней Нунес шесть побед и пять поражений, ещё один бой признан несостоявшимся.
Ранее Лайф сообщал, что россиянин Сергей Павлович поднялся на первую строчку рейтинга тяжёлого веса в UFC. Спортсмен провёл 20 боёв в MMA, одержал 19 побед (16 нокаутом) и потерпел всего одно поражение.