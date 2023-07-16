Россиянка сломала руку сопернице в своём первом бою в UFC

24-летняя россиянка Виктория Дудакова с победы дебютировала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На турнире UFC on ESPN 49 (он же UFC Vegas 77) в Лас-Вегасе она победила бразильянку Истелу Нунес, сломав ей руку.

Бой в минимальном весе завершился победой Дудаковой техническим нокаутом в первом раунде. Наша спортсменка провела успешный проход в ноги, и соперница получила травму. При падении бразильянка сломала руку.

"Я хотела подраться, конечно. Не очень получилось, но кто же знал, что я ломаю руки соперницам, не желая того?" — сказала Дудакова после боя.

Теперь в активе россиянки семь побед в семи боях в смешанных единоборствах (MMA). У 30-летней Нунес шесть побед и пять поражений, ещё один бой признан несостоявшимся.