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5 августа, 20:04

Британский боксёр Уайт сдал положительную допинг‑пробу перед боем с Джошуа

Положительная допинг-проба стала причиной отмены поединка между Уайтом и Джошуа

<p>Британский боксёр Диллиан Уайт. Обложка © ТАСС / АР / Matt Dunham</p>

Британский боксёр Диллиан Уайт. Обложка © ТАСС / АР / Matt Dunham

Промоутерская компания Matchroom на своей странице в "Твиттере" сообщает о том, что боксёрский поединок между Диллианом Уайтом и Энтони Джошуа отменён. Причиной стала положительная допинг-проба, которую сдал Уайт.

Бой должен был состояться 12 августа в Лондоне. Во время предыдущей встречи этих двух спортсменов, произошедшей в декабре 2015 года, Джошуа победил Уайта техническим нокаутом.

Стоит отметить, что ранее Джошуа владел титулами чемпиона мира в тяжёлом весе по четырём версиям: Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO). Уайт, в свою очередь, является чемпионом в тяжёлом весе по версиям WBC Silver (2017–2019) и WBO International (2018–2019).

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Ранее Лайф писал о том, что Теренс Кроуфорд досрочно победил соотечественника Эррола Спенса в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе. Поединок завершился техническим нокаутом в девятом раунде.

Кузьма Спирин
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