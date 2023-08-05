Британский боксёр Уайт сдал положительную допинг‑пробу перед боем с Джошуа

Промоутерская компания Matchroom на своей странице в "Твиттере" сообщает о том, что боксёрский поединок между Диллианом Уайтом и Энтони Джошуа отменён. Причиной стала положительная допинг-проба, которую сдал Уайт.

Бой должен был состояться 12 августа в Лондоне. Во время предыдущей встречи этих двух спортсменов, произошедшей в декабре 2015 года, Джошуа победил Уайта техническим нокаутом.

Стоит отметить, что ранее Джошуа владел титулами чемпиона мира в тяжёлом весе по четырём версиям: Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO). Уайт, в свою очередь, является чемпионом в тяжёлом весе по версиям WBC Silver (2017–2019) и WBO International (2018–2019).