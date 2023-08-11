"Эпичная локация": Маск раскрыл новые подробности боя с Цукербергом

"Я разговаривал с премьер-министром и министром культуры Италии. Они согласились на эпичную локацию", — написал Маск в X (ранее Twitter).

По словам миллиардера, в кадре будет "античный Рим", а трансляция поединка будет вестись на X и платформах Meta*. Где именно будет бой, Маск не уточнил. Не исключено, что речь может идти о римском Колизее.