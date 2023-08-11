"Эпичная локация": Маск раскрыл новые подробности боя с Цукербергом
Маск договорился с властями Италии о месте проведения боя с Цукербергом
Гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск договорился с итальянскими властями по поводу места проведения боя с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом.
"Я разговаривал с премьер-министром и министром культуры Италии. Они согласились на эпичную локацию", — написал Маск в X (ранее Twitter).
По словам миллиардера, в кадре будет "античный Рим", а трансляция поединка будет вестись на X и платформах Meta*. Где именно будет бой, Маск не уточнил. Не исключено, что речь может идти о римском Колизее.
Напомним, конфликт между Илоном Маском и Марком Цукербергом разгорелся из-за запуска последним социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску Twitter. Дело кончится как минимум судебным разбирательством, а сами бизнесмены собрались решить всё на ринге и уже готовятся к бою. Ранее Цукерберг предложил провести поединок 26 августа.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN