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11 августа, 13:38

"Эпичная локация": Маск раскрыл новые подробности боя с Цукербергом

Маск договорился с властями Италии о месте проведения боя с Цукербергом

Гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск договорился с итальянскими властями по поводу места проведения боя с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом.

"Я разговаривал с премьер-министром и министром культуры Италии. Они согласились на эпичную локацию", — написал Маск в X (ранее Twitter).

По словам миллиардера, в кадре будет "античный Рим", а трансляция поединка будет вестись на X и платформах Meta*. Где именно будет бой, Маск не уточнил. Не исключено, что речь может идти о римском Колизее.

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Напомним, конфликт между Илоном Маском и Марком Цукербергом разгорелся из-за запуска последним социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску Twitter. Дело кончится как минимум судебным разбирательством, а сами бизнесмены собрались решить всё на ринге и уже готовятся к бою. Ранее Цукерберг предложил провести поединок 26 августа.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / LUDOVIC MARIN

Наталья Исакова
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