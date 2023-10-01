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1 октября, 05:19

Сын Кости Цзю стал чемпионом мира по боксу

Тим Цзю стал чемпионом мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO

<p>Тим (Тимофей) Цзю. Обложка © EPA</p>

Тим (Тимофей) Цзю. Обложка © EPA

Австралийский боксёр Тим (Тимофей) Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира, россиянина Константина Цзю — получил титул полноценного чемпиона мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

Это произошло после старта поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло из США. Тим должен был в январе 2024 года сразиться с Чарло за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе, однако американец отложил защиту из-за перелома руки.

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Лайф рассказывал об эмоциях Тима Цзю после победы над мексиканцем Карлосом Окампо. Он удивился, что "побил его так быстро", и назвал себя "питбулем".

Матвей Константинов
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