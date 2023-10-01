Сын Кости Цзю стал чемпионом мира по боксу

Это произошло после старта поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло из США. Тим должен был в январе 2024 года сразиться с Чарло за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе, однако американец отложил защиту из-за перелома руки.