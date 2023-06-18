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18 июня, 11:46

"Я — питбуль": Тим Цзю рассказал, как на него повлиял укус собаки

Боксёр Тим Цзю — о победе над Окампо: После укуса собаки я стал одержимым

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю боксёр Тимофей Цзю поделился эмоциями после победы над мексиканцем Карлосом Окампо в титульном бою Всемирной боксёрской организации в первом среднем весе.

"Не думал, что смогу побить его так быстро. Он довольно крепкий парень. После укуса собаки я стал одержимым. Теперь я питбуль", — передаёт его слова YouTube-канал Fight Hub TV.

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Лайф напоминает, что Цзю уже в первом раунде отправил соперника в нокаут. Бой проходил в австралийском Голд-Косте.

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ТАСС / ЕРА / DARREN ENGLAND

Никита Осипов
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