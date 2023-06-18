Сын Кости Цзю нокаутировал мексиканца в первом раунде и защитил титул чемпиона мира
Тим Цзю нокаутировал Окампо и защитил временный титул чемпиона WBO
Тим Цзю. Обложка © ТАСС / EPA / DEAN LEWINS
Тимофей Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю — защитил титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. Он легко одолел мексиканца Карлоса Окампо.
Цзю уже в первом раунде отправил соперника в нокаут. Бой проходил в австралийском Голд-Косте. 28-летний спортсмен впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBO, который завоевал в марте этого года благодаря победе над американцем Тони Харрисоном.
Цзю одержал 23-ю победу (17 нокаутом), при этом не имея ни одного поражения. Он с 2020 года занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право встретиться с обладателем регулярного пояса, которым сейчас является американец Джермелл Чарло, также являющийся чемпионом по трём другим престижным версиям.
Ранее сообщалось, что российский боец ММА Эдуард Вартанян досрочно победил Артёма Резникова из Казахстана в главном бою турнира лиги Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошёл в Сочи. Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом. Вартанян стал победителем первого в истории промоушена Гран-при.