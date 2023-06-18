Сын Кости Цзю нокаутировал мексиканца в первом раунде и защитил титул чемпиона мира

Тимофей Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю — защитил титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. Он легко одолел мексиканца Карлоса Окампо.

Цзю уже в первом раунде отправил соперника в нокаут. Бой проходил в австралийском Голд-Косте. 28-летний спортсмен впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBO, который завоевал в марте этого года благодаря победе над американцем Тони Харрисоном.

Цзю одержал 23-ю победу (17 нокаутом), при этом не имея ни одного поражения. Он с 2020 года занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право встретиться с обладателем регулярного пояса, которым сейчас является американец Джермелл Чарло, также являющийся чемпионом по трём другим престижным версиям.