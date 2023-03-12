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12 марта, 06:40

Тим Цзю стал обладателем временного титула чемпиона мира по версии WBO

Тим Цзю победил Харрисона техническим нокаутом и завоевал временный титул чемпиона WBO

<p>Тим Цзю после победы над Тони Харрисоном. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/bet365_aus" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bet365_aus</a> </p>

Тим Цзю после победы над Тони Харрисоном. Фото © Twitter / bet365_aus

Тимофей Цзю — сын легендарного и известного во всём мире российского боксёра Кости Цзю — завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом среднем весе.

Тим Цзю победил американца Тони Харрисона и завоевал временный титул чемпиона WBO. Видео © Twitter / beerboy182 / 1bbradfo / thenrlroast

В поединке с американцем Тони Харрисоном, который прошёл сегодня в Сиднее, он одолел соперника техническим нокаутом в девятом раунде из 12. Спортсмен одержал 22-ю победу (16-ю нокаутом), при этом не имея ни одного поражения.

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В ноябре прошлого года Тим Цзю победил японского боксёра Такеши Иноуэ и защитил два чемпионских пояса (WBO Asia Pacific и WBO Global) в первом среднем весе. Поединок продолжался все 12 раундов.

Николь Вербер
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