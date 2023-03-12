Тим Цзю стал обладателем временного титула чемпиона мира по версии WBO
Тим Цзю победил Харрисона техническим нокаутом и завоевал временный титул чемпиона WBO
Тим Цзю после победы над Тони Харрисоном. Фото © Twitter / bet365_aus
Тимофей Цзю — сын легендарного и известного во всём мире российского боксёра Кости Цзю — завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом среднем весе.
Тим Цзю победил американца Тони Харрисона и завоевал временный титул чемпиона WBO. Видео © Twitter / beerboy182 / 1bbradfo / thenrlroast
В поединке с американцем Тони Харрисоном, который прошёл сегодня в Сиднее, он одолел соперника техническим нокаутом в девятом раунде из 12. Спортсмен одержал 22-ю победу (16-ю нокаутом), при этом не имея ни одного поражения.
В ноябре прошлого года Тим Цзю победил японского боксёра Такеши Иноуэ и защитил два чемпионских пояса (WBO Asia Pacific и WBO Global) в первом среднем весе. Поединок продолжался все 12 раундов.