Тим Цзю стал обладателем временного титула чемпиона мира по версии WBO

Тимофей Цзю — сын легендарного и известного во всём мире российского боксёра Кости Цзю — завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом среднем весе.

В поединке с американцем Тони Харрисоном, который прошёл сегодня в Сиднее, он одолел соперника техническим нокаутом в девятом раунде из 12. Спортсмен одержал 22-ю победу (16-ю нокаутом), при этом не имея ни одного поражения.