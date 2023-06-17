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16 июня, 22:17

Вартанян победил Резникова в финале Гран-при ACA в лёгком весе

Российский боец ММА Эдуард Вартанян досрочно победил Артёма Резникова из Казахстана в главном бою турнира лиги Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошёл в Сочи.

Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом. Вартанян стал победителем первого в истории промоушена Гран-при.

Вартанян победил Резникова в финале Гран-при АСА. Видео © VK / ACA MMA | Absolute Championship Akhmat

После боя Резников поблагодарил своих болельщиков и поздравил соперника с победой, отметив, что тот был сильнее. При этом спортсмен опубликовал фотографию с перебинтованным лицом.

Теперь в активе россиянина 25 побед в 29 боях. Для Резникова это поражение стало седьмым при 24 победах.

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Ранее российский боец Вадим Немков назвал бомжей и мусор минусами жизни в США. Сейчас спортсмен находится в Чикаго, где состоится его следующий бой.

Обложка ©

Кадр видео VK / ACA MMA | Absolute Championship Akhmat

Артур Лапсаков
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