Вартанян победил Резникова в финале Гран-при ACA в лёгком весе

Российский боец ММА Эдуард Вартанян досрочно победил Артёма Резникова из Казахстана в главном бою турнира лиги Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошёл в Сочи.

Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом. Вартанян стал победителем первого в истории промоушена Гран-при.

Вартанян победил Резникова в финале Гран-при АСА. Видео © VK / ACA MMA | Absolute Championship Akhmat

После боя Резников поблагодарил своих болельщиков и поздравил соперника с победой, отметив, что тот был сильнее. При этом спортсмен опубликовал фотографию с перебинтованным лицом.

Теперь в активе россиянина 25 побед в 29 боях. Для Резникова это поражение стало седьмым при 24 победах.