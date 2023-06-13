Российский чемпион назвал бомжей и мусор минусами жизни в США

Российский боец смешанных единоборств (MMA) и действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал, какие города США понравились ему больше всего, а какие — нет.

"Чикаго и Сан-Франциско — самые красивые города [США], в которых я бывал. Там запоминающаяся архитектура. Лос-Анджелес и Майами хороши тем, что погода кайфовая, океан, но есть много минусов: куча бомжей, мусор", — сказал Немков в интервью "Спорт-Экспрессу".

Спортсмен добавил, что "Нью-Йорк — вообще свалка", независимо от того, идёт речь о центре города или нет. Сейчас Немков находится в Чикаго, где состоится его следующий бой.

"А здесь [в Чикаго] живём в центре, дома красивые. В Нью-Йорке тоже дома красивые, но это не Чикаго", — отметил чемпион.

16 июня на турнире Bellator 297 30-летний Немков будет защищать свой титул в бою с 46-летним кубинцем Йоэлем Ромеро.