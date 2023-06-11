Махачев обратился к Оливейре после его победы над Дариушем на турнире UFC 289

Экс-чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра досрочно победил американца Бенеила Дариуша. Этот бой прошёл в канадском Ванкувере в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 289.

Бой завершился победой Оливейры техническим нокаутом в первом раунде. На счету 33-летнего бразильца 34 победы и девять поражений (один бой признан несостоявшимся). У Дариуша прервалась серия из восьми побед. Рекорд представителя США — 22 победы, пять поражений и одна ничья.

После окончания поединка между Оливейрой и Дариушем российский боец, чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев обратился к бразильцу.

"Поздравляю, Чарльз. Но всё же в этой игре есть уровни", — написал Махачев в соцсетях.