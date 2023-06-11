Регион

Уведомления отключены

11 июня, 05:19

Махачев обратился к Оливейре после его победы над Дариушем на турнире UFC 289

Чарльз Оливейра досрочно победил Бенеила Дариуша на турнире UFC 289

Экс-чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра досрочно победил американца Бенеила Дариуша. Этот бой прошёл в канадском Ванкувере в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 289.

Бой завершился победой Оливейры техническим нокаутом в первом раунде. На счету 33-летнего бразильца 34 победы и девять поражений (один бой признан несостоявшимся). У Дариуша прервалась серия из восьми побед. Рекорд представителя США — 22 победы, пять поражений и одна ничья.

После окончания поединка между Оливейрой и Дариушем российский боец, чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев обратился к бразильцу.

"Поздравляю, Чарльз. Но всё же в этой игре есть уровни", — написал Махачев в соцсетях.

Российский боец Махачев может провести следующий бой в октябре в ОАЭ

Российский боец Махачев может провести следующий бой в октябре в ОАЭ

Как уже писал Лайф, в октябре 2022 года Ислам Махачев победил Оливейру и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Схватка завершилась удушающим приёмом во втором раунде поединка в Абу-Даби, соперник постучал в знак сдачи. Известно, что за победу Махачев получил около миллиона долларов.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Иван Косицын
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров