Махачев обратился к Оливейре после его победы над Дариушем на турнире UFC 289
Чарльз Оливейра досрочно победил Бенеила Дариуша на турнире UFC 289
Экс-чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра досрочно победил американца Бенеила Дариуша. Этот бой прошёл в канадском Ванкувере в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 289.
Бой завершился победой Оливейры техническим нокаутом в первом раунде. На счету 33-летнего бразильца 34 победы и девять поражений (один бой признан несостоявшимся). У Дариуша прервалась серия из восьми побед. Рекорд представителя США — 22 победы, пять поражений и одна ничья.
После окончания поединка между Оливейрой и Дариушем российский боец, чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев обратился к бразильцу.
"Поздравляю, Чарльз. Но всё же в этой игре есть уровни", — написал Махачев в соцсетях.
Как уже писал Лайф, в октябре 2022 года Ислам Махачев победил Оливейру и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Схватка завершилась удушающим приёмом во втором раунде поединка в Абу-Даби, соперник постучал в знак сдачи. Известно, что за победу Махачев получил около миллиона долларов.
ТАСС / Zuma