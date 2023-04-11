Российский боец Махачев может провести следующий бой в октябре в ОАЭ

Поединок российского бойца Ислама Махачева может возглавить турнир UFC 294, который пройдёт 21 октября в Абу-Даби. Об этом сообщил экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата Чейл Соннен.

Напомним, в последнем поединке Ислам Махачев одолел Александра Волкановски в бою за пояс чемпиона UFC в лёгком весе на турнире UFC 284, который состоялся 12 февраля в австралийском городе Перт. Бой продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей. После этого россиянин говорил, что готов к реваншу с австралийцем.