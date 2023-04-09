Исраэль Адесанья нокаутировал Алекса Перейру и вернул себе титул чемпиона UFC

Поединок завершился во втором раунде. Теперь на счету 33-летнего Адесаньи 24 победы и два поражения. У 35-летнего Перейры семь победных и два проигранных боя. В главном бою вечера, прошедшем в рамках полусреднего веса (до 77 кг), бразилец Гилберт Бёрнс единогласным решением судей одолел американца Хорхе Масвидаля, который после поражения объявил о завершении карьеры. Бойцу 38 лет. Он дважды дрался за титул чемпиона UFC, но оба раза проиграл Камару Усману.