Исраэль Адесанья нокаутировал Алекса Перейру и вернул себе титул чемпиона UFC
Исраэль Адесанья. Обложка © VK / UFC
Новозеландский боец смешанных единоборств (MMA) Исраэль Адесанья нокаутировал бразильца Алексу Перейру и вернул себе титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории (до 84 кг). Турнир UFC 287 состоялся в Майами, США.
Поединок завершился во втором раунде. Теперь на счету 33-летнего Адесаньи 24 победы и два поражения. У 35-летнего Перейры семь победных и два проигранных боя. В главном бою вечера, прошедшем в рамках полусреднего веса (до 77 кг), бразилец Гилберт Бёрнс единогласным решением судей одолел американца Хорхе Масвидаля, который после поражения объявил о завершении карьеры. Бойцу 38 лет. Он дважды дрался за титул чемпиона UFC, но оба раза проиграл Камару Усману.
Хорхе Масвидаль (слева) против Гилберта Бёрнса. Фото © Telegram / UFC Russia
Напомним, в ноябре прошлого года Перейра нокаутировал Адесанью отобрал у него титул чемпиона UFC. Бой, состоявшийся в Нью-Йорке, завершился в пятом раунде.