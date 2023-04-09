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9 апреля, 05:43

Исраэль Адесанья нокаутировал Алекса Перейру и вернул себе титул чемпиона UFC

<p>Исраэль Адесанья. Обложка © VK / <a href="https://sun1-85.userapi.com/impg/oc4qF0bwLclLIcTjKVM6T4JeCx8YeohrI4ErLA/v5pcZqfmEvo.jpg?size=2560x1707&quality=96&sign=9fe038068a81875711acb4a0244dbe9e&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UFC</a></p>

Исраэль Адесанья. Обложка © VK / UFC

Новозеландский боец смешанных единоборств (MMA) Исраэль Адесанья нокаутировал бразильца Алексу Перейру и вернул себе титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории (до 84 кг). Турнир UFC 287 состоялся в Майами, США.

Поединок завершился во втором раунде. Теперь на счету 33-летнего Адесаньи 24 победы и два поражения. У 35-летнего Перейры семь победных и два проигранных боя. В главном бою вечера, прошедшем в рамках полусреднего веса (до 77 кг), бразилец Гилберт Бёрнс единогласным решением судей одолел американца Хорхе Масвидаля, который после поражения объявил о завершении карьеры. Бойцу 38 лет. Он дважды дрался за титул чемпиона UFC, но оба раза проиграл Камару Усману.

Хорхе Масвидаль (слева) против Гилберта Бёрнса. Фото © Telegram / UFC Russia

Хорхе Масвидаль (слева) против Гилберта Бёрнса. Фото © Telegram / UFC Russia

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Напомним, в ноябре прошлого года Перейра нокаутировал Адесанью отобрал у него титул чемпиона UFC. Бой, состоявшийся в Нью-Йорке, завершился в пятом раунде.

Никита Никонов
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