Хабиб Нурмагомедов возвращается в большой спорт, но не в октагон

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул на скорое возвращение в большой спорт. Прославленный спортсмен опубликовал в социальных сетях видео с тренировки на беговой дорожке и сопроводил интригующей надписью.

"К июлю я должен быть готов. Не ММА", — отметил он.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний бой осенью 2020 года, победив удушающим приёмом американского спортсмена Джастина Гейджи. Защитив титул чемпиона UFC в лёгком весе, россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры. Нурмагомедов пообещал не выходить в октагон без отца, ушедшего из жизни в июле 2020 года.

За свою карьеру Хабиб провел 29 боёв в смешанных единоборствах и одержал 29 побед.