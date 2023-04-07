ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

7 апреля, 09:02

Хабиб Нурмагомедов возвращается в большой спорт, но не в октагон

<p> Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний бой осенью 2020 года. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний бой осенью 2020 года. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул на скорое возвращение в большой спорт. Прославленный спортсмен опубликовал в социальных сетях видео с тренировки на беговой дорожке и сопроводил интригующей надписью.

"К июлю я должен быть готов. Не ММА", — отметил он.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний бой осенью 2020 года, победив удушающим приёмом американского спортсмена Джастина Гейджи. Защитив титул чемпиона UFC в лёгком весе, россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры. Нурмагомедов пообещал не выходить в октагон без отца, ушедшего из жизни в июле 2020 года.

Экс-игрок "Анжи" Мухаммад: За рубежом чаще всего спрашивают о Путине и Хабибе

Экс-игрок "Анжи" Мухаммад: За рубежом чаще всего спрашивают о Путине и Хабибе

За свою карьеру Хабиб провел 29 боёв в смешанных единоборствах и одержал 29 побед.

Лайф уже писал, что в феврале боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев объявил себя "новым Хабибом Нурмагомедовым".

Марина Калегина
  • Новости
  • Хабиб Нурмагомедов
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров