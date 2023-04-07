Хабиб Нурмагомедов возвращается в большой спорт, но не в октагон
Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний бой осенью 2020 года. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул на скорое возвращение в большой спорт. Прославленный спортсмен опубликовал в социальных сетях видео с тренировки на беговой дорожке и сопроводил интригующей надписью.
"К июлю я должен быть готов. Не ММА", — отметил он.
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний бой осенью 2020 года, победив удушающим приёмом американского спортсмена Джастина Гейджи. Защитив титул чемпиона UFC в лёгком весе, россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры. Нурмагомедов пообещал не выходить в октагон без отца, ушедшего из жизни в июле 2020 года.
За свою карьеру Хабиб провел 29 боёв в смешанных единоборствах и одержал 29 побед.
Лайф уже писал, что в феврале боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев объявил себя "новым Хабибом Нурмагомедовым".