Россиянин Немков защитил титул Bellator, победив кубинца Ромеро
Россиянин Вадим Немков победил кубинца Йоэля Ромеро на турнире Bellator 297 и защитил чемпионский пояс в полутяжёлом весе. Соревнования прошли в Чикаго.
Поединок продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей.
Вадим Немков защитил титул Bellator, победив кубинца Йоэля Ромеро. Видео © Twitter / Bellator MMA
Немков проводил четвёртую защиту титула. Теперь на его счету 17 побед при двух поражениях. Ромеро потерпел седьмое поражение на ринге при 16 победах.
Напомним, изначально бой Немкова и Ромеро должен был пройти в феврале, однако его перенесли. Как рассказывал россиянин, ему потребовалось больше времени на восстановление после травмы.
Кадр видео Twitter / Bellator MMA