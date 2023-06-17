Россиянин Немков защитил титул Bellator, победив кубинца Ромеро

Россиянин Вадим Немков победил кубинца Йоэля Ромеро на турнире Bellator 297 и защитил чемпионский пояс в полутяжёлом весе. Соревнования прошли в Чикаго.

Поединок продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей.

Вадим Немков защитил титул Bellator, победив кубинца Йоэля Ромеро. Видео © Twitter / Bellator MMA

Немков проводил четвёртую защиту титула. Теперь на его счету 17 побед при двух поражениях. Ромеро потерпел седьмое поражение на ринге при 16 победах.