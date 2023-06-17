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17 июня, 04:28

Россиянин Немков защитил титул Bellator, победив кубинца Ромеро

Россиянин Вадим Немков победил кубинца Йоэля Ромеро на турнире Bellator 297 и защитил чемпионский пояс в полутяжёлом весе. Соревнования прошли в Чикаго.

Поединок продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей.

Вадим Немков защитил титул Bellator, победив кубинца Йоэля Ромеро. Видео © Twitter / Bellator MMA

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Немков проводил четвёртую защиту титула. Теперь на его счету 17 побед при двух поражениях. Ромеро потерпел седьмое поражение на ринге при 16 победах.

Напомним, изначально бой Немкова и Ромеро должен был пройти в феврале, однако его перенесли. Как рассказывал россиянин, ему потребовалось больше времени на восстановление после травмы.

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Кадр видео Twitter / Bellator MMA

Артур Лапсаков
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