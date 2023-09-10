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10 сентября, 05:47

Россиянин Волков досрочно победил австралийца Туйвасу на UFC 293 в Сиднее

<p>Россиянин Александр Волков победил австралийца Тая Туйвасу на турнире UFC 293. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/ufc/status/1700717113332126080" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ufc</a></p>

Россиянин Александр Волков победил австралийца Тая Туйвасу на турнире UFC 293. Обложка © X / ufc

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков победил австралийца Тая Туйвасу на турнире UFC 293. Турнир проходил в Сиднее.

34-летний Волков одолел соперника во втором раунде благодаря удушающему приёму "Иезекииль". Теперь у нашего бойца в активе 37 побед при десяти поражениях. У Туйвасы — 14 побед и шесть поражений. Отметим, что это уже третья подряд победа россиянина. После боя Волков передал привет соотечественнику Алексею Олейнику, который неоднократно завершал бои при помощи удушающего приёма "Иезекииль".

"Хочу передать привет Алексею Олейнику. Я не тренировал именно этот удушающий приём, но рад победить им", — сказал Волков.

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Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко появится в новой игре UFC 5 от EA Sports. Также спортивный симулятор пополнится двумя легендами бокса в лице Мохаммеда Али и Майка Тайсона.

Иван Косицын
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