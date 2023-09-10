Россиянин Волков досрочно победил австралийца Туйвасу на UFC 293 в Сиднее

34-летний Волков одолел соперника во втором раунде благодаря удушающему приёму "Иезекииль". Теперь у нашего бойца в активе 37 побед при десяти поражениях. У Туйвасы — 14 побед и шесть поражений. Отметим, что это уже третья подряд победа россиянина. После боя Волков передал привет соотечественнику Алексею Олейнику, который неоднократно завершал бои при помощи удушающего приёма "Иезекииль".