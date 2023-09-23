Боец ММА Чимаев отказался от шведского гражданства

Известный боец смешанных единоборств, уроженец Чечни Хамзат Чимаев отказался от гражданства Швеции и теперь будет выступать за Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на менеджера спортсмена Махди Шаммаса.

"Он эмигрировал из Швеции, он больше не швед", — заявил он.

В следующем поединке с бразильцем Пауло Костой Чимаев будет представлять ОАЭ. Схватка состоится 21 октября в Абу-Даби в рамках 294-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Стоит отметить, что Чимаев в возрасте 16 лет с родителями перебрался в Швецию. На международных турнирах уроженец Чечни до недавнего времени выступал под шведским флагом. В профессиональной карьере он провёл 12 поединков, не потерпев ни одного поражения.