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Регион
Опубликовано 23 сентября 2023, 01:29

Боец ММА Чимаев отказался от шведского гражданства

SVT: Боец ММА Чимаев отказался от шведского гражданства и будет представлять ОАЭ

Боец Хамзат Чимаев. Обложка © Getty Images / James Gilbert

Боец Хамзат Чимаев. Обложка © Getty Images / James Gilbert

Известный боец смешанных единоборств, уроженец Чечни Хамзат Чимаев отказался от гражданства Швеции и теперь будет выступать за Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на менеджера спортсмена Махди Шаммаса.

"Он эмигрировал из Швеции, он больше не швед", — заявил он.

В следующем поединке с бразильцем Пауло Костой Чимаев будет представлять ОАЭ. Схватка состоится 21 октября в Абу-Даби в рамках 294-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Стоит отметить, что Чимаев в возрасте 16 лет с родителями перебрался в Швецию. На международных турнирах уроженец Чечни до недавнего времени выступал под шведским флагом. В профессиональной карьере он провёл 12 поединков, не потерпев ни одного поражения.

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Ранее Лайф писал, что российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев 16 сентября отправился в зону спецоперации на Украине. Следующий поединок у спортсмена может состояться уже в ноябре. В этой связи, вероятно, Минеев частично будет готовиться в ДНР.

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Алексей Соловьёв
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