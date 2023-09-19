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19 сентября, 06:36

Шутник с Украины попытался повесить на знаменитого бойца ММА убийство, позвонив в полицию

Украинские мошенники попытались подставить бойца ММА Дивнича звонком в полицию

<p>Макс Дивнич. Обложка © <a href="https://vk.com/max_divnich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK</a> / Макс Дивнич</p>

Макс Дивнич. Обложка © VK / Макс Дивнич

Украинские телефонные мошенники открыли охоту на российского бойца ММА Макса Дивнича и попытались натравить на него полицию. По данным Mash, накануне неизвестный позвонил правоохранителям и, представившись спортсменом, заявил о якобы совершённом убийстве. Наряд оперативно прибыл на указанный адрес, однако дверь никто не открывал, а на месте не оказалось следов преступления.

Сосед бойца сказал полицейским, что знает его, однако тот давно не появлялся дома. Правоохранители связались с Дивничем, и тот пояснил, что его оболгали мошенники. В последнее время на его телефон постоянно поступают угрозы. Спортсмен уверен, что виной всему — луганские корни и поддержка российских военнослужащих в зоне проведения СВО.

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А летом 12-летний школьник из Пензы отомстил своему обидчику, добавив того в список террористов. Он установил программу для изменения голоса и, назвавшись именем врага, сообщил о минировании одного из зданий в городе.

Матвей Константинов
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