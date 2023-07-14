Коварный пятиклассник из Пензы подставил обидчика, сдав его полиции как террориста

Пятиклассник из Пензы отомстил своему обидчику, добавив его в список террористов. Мальчик воспользовался специальными компьютерными программами, чтобы подставить своего противника перед полицией. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 12-летний школьник из города Заречного Пензенской области проявил коварство не по годам и провернул в высшей степени хитроумный план. У парня был давний конфликт с подростком, только четырьмя годами старше. Победить его грубой силой не получилось, поэтому мальчишка решил действовать умом. Он установил на свой компьютер Voice Changer (программу для изменения голоса) и, назвавшись именем своего врага, позвонил по телефону доверия, сообщив, что заминировал одно из жилых зданий в городе.

На вызов среагировали более десяти полицейских со служебной собакой. Проверив названный дом на наличие бомбы, сотрудники ничего не обнаружили и отправились по адресу подростка, чьим именем назвался звонивший. Стоит отметить, что тот не сразу, но сообразил, кто мог попытаться ему навредить таким образом, о чём и рассказал правоохранителям.

После этого полицейские навестили молодого злоумышленника, который быстро сознался в своём проступке. Сейчас проводится работа с юным преступником и его родителями. Решения о том, какую ответственность он понесёт, пока принято не было.