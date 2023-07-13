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Регион
Опубликовано 13 июля 2023, 13:51

Госдуму и Минфин "заминировало" движение "против уничтожения ЛГБТ"

SHOT: В Госдуму и Минфин поступили сообщения о минировании

В Госдуму и Минфин поступили сообщения о минировании от "противников уничтожения ЛГБТ". Об этом сообщает SHOT.

Телеграм-канал уточняет, что люди, заявившие о "бомбах", представились как "Партизанское движение против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ". Информация сейчас проверяется.

Милонов назвал операции по смене пола членовредительством и мракобесием
Милонов назвал операции по смене пола членовредительством и мракобесием

И именно сегодня Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о введении в России запрета на операции и лекарства по смене пола. Исключение будет действовать только для вмешательств в случае врождённых аномалий и пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний. Вместе с тем нижняя палата парламента приняла поправку о расторжении брака в случае смены пола одним из супругов.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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