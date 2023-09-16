Боец ММА Минеев отправился в зону СВО после победы над бразильцем Карвалью
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев сегодня, 16 сентября, отправился в зону спецоперации на Украине. Об этом он заявил журналистам.
"Сегодня возвращаюсь в расположение", — сказал боец.
Причём в пятницу Минеев нокаутировал бразильского бойца Рафаэла Карвалью во втором раунде в поединке по кикбоксингу. Следующий поединок у российского спортсмена может состояться уже в ноябре. В этой связи, вероятно, Минеев частично будет готовиться в ДНР.
"Может, удастся выпросить ещё отпуск, хотя пока не понимаю, как это может быть. Пока не загадываю. Потому что знаю, что с этим есть сложности", — добавил он.
Напомним, 9 февраля Владимир Минеев отправился в зону СВО, получив повестку в рамках частичной мобилизации. Военкомат готов был предоставить бойцу бронь, однако тот всё равно принял решение подписать контракт. В середине мая Минеев рассказал, что ему дали увольнение из зоны СВО ввиду скорого рождения дочери. Однако в июне боец заявил о возвращении на поле боя. В результате он пропустил рождение второго ребёнка.
ТАСС / Эрик Романенко