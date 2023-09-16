Боец ММА Минеев отправился в зону СВО после победы над бразильцем Карвалью

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев сегодня, 16 сентября, отправился в зону спецоперации на Украине. Об этом он заявил журналистам.

"Сегодня возвращаюсь в расположение", — сказал боец.

Причём в пятницу Минеев нокаутировал бразильского бойца Рафаэла Карвалью во втором раунде в поединке по кикбоксингу. Следующий поединок у российского спортсмена может состояться уже в ноябре. В этой связи, вероятно, Минеев частично будет готовиться в ДНР.