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Регион
Опубликовано 17 июня 2023, 14:34
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Боец MMA Минеев заявил, что возвращается в зону СВО и пропустит рождение дочери

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев заявил, что отправляется в зону СВО. Спортсмен отметил, что пропустит рождение второго ребёнка.

"Еду, подъезжаю. Жена рожает без меня", — приводит слова Минеева телеканал "Матч ТВ".

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Владимир Минеев отправился в зону СВО, получив повестку в рамках частичной мобилизации. Военкомат готов был предоставить бойцу бронь, однако тот всё равно принял решение подписать контракт. В середине мая Минеев рассказал, что ему дали увольнение из зоны СВО ввиду скорого рождения дочери.

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Telegram / mineevmma

Иван Косицын
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