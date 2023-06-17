Боец MMA Минеев заявил, что возвращается в зону СВО и пропустит рождение дочери

Владимир Минеев отправился в зону СВО, получив повестку в рамках частичной мобилизации. Военкомат готов был предоставить бойцу бронь, однако тот всё равно принял решение подписать контракт. В середине мая Минеев рассказал, что ему дали увольнение из зоны СВО ввиду скорого рождения дочери.