Хабиб поздравил Махачева с победой и объяснил своё отсутствие на поединке

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил соотечественника Ислама Махачева с победой над австралийцем Александром Волкановски в главном бою турнира UFC 294, назвав его лучшим бойцом в мире на сегодняшний день. На странице в социальной сети он также пояснил, почему отсутствовал на поединке.

"Вы спросите, где я был? Почему не был в углу? Я уже отвечал на этот вопрос, я не хожу на бои, не бываю в углу, и я полностью оставил всё, что связано с ММА", — написал Хабиб в социальной сети.

Он попросил принять это решение и добавил, что достижения его команды навсегда войдут в историю этого вида спорта.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний бой осенью 2020 года, победив удушающим приёмом американского спортсмена Джастина Гейджи. Защитив титул чемпиона UFC в лёгком весе, россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры. Нурмагомедов пообещал не выходить в октагон без отца, ушедшего из жизни в июле 2020 года.