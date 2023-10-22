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21 октября, 21:55

Хабиб поздравил Махачева с победой и объяснил своё отсутствие на поединке

Хабиб Нурмагомедов заявил, что полностью оставил всё связанное с ММА

<p>Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев (слева) и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (справа). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khabib_nurmagomedov</p>

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев (слева) и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (справа). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khabib_nurmagomedov

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил соотечественника Ислама Махачева с победой над австралийцем Александром Волкановски в главном бою турнира UFC 294, назвав его лучшим бойцом в мире на сегодняшний день. На странице в социальной сети он также пояснил, почему отсутствовал на поединке.

"Вы спросите, где я был? Почему не был в углу? Я уже отвечал на этот вопрос, я не хожу на бои, не бываю в углу, и я полностью оставил всё, что связано с ММА", — написал Хабиб в социальной сети.

Он попросил принять это решение и добавил, что достижения его команды навсегда войдут в историю этого вида спорта.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний бой осенью 2020 года, победив удушающим приёмом американского спортсмена Джастина Гейджи. Защитив титул чемпиона UFC в лёгком весе, россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры. Нурмагомедов пообещал не выходить в октагон без отца, ушедшего из жизни в июле 2020 года.

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Лайф рассказывал, что российский боец смешанного стиля Ислам Махачев вновь победил австралийца Александра Волкановски в главном бою турнира UFC 294 и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Поединок, который состоялся в Абу-Даби, завершился нокаутом в первом раунде.

Оксана Попова
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