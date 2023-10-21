Регион

Уведомления отключены

21 октября, 20:33

Реванш года: Махачев победил Волкановски нокаутом и защитил титул чемпиона UFC

Боец Ислам Махачев победил Волкановски нокаутом и защитил титул чемпиона UFC

<p>Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев (слева) победил австралийца Александра Волкановски (справа) в главном бою турнира UFC 294. Обложка © Getty Images / Paul Kane</p>

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев (слева) победил австралийца Александра Волкановски (справа) в главном бою турнира UFC 294. Обложка © Getty Images / Paul Kane

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев вновь победил австралийца Александра Волкановски в главном бою турнира UFC 294 и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Поединок, который состоялся в Абу-Даби, завершился нокаутом в первом раунде.

В середине первого раунда спортсмены вошли в клинч и отличились результативными попаданиями. Затем российский боец перехватил инициативу и пошёл вперёд: он схватил Волкановски хай-киком, после чего тот рухнул у сетки. После непродолжительного добивания рефери остановил поединок и присудил победу Махачеву. Это позволило ему сохранить титул чемпиона в лёгком весе.

Чимаев победил Усмана на турнире UFC 294

Чимаев победил Усмана на турнире UFC 294

Напомним, в главном бою турнира UFC 294 чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) российский боец Ислам Махачев провёл реванш с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе Александром Волкановски. В феврале этого года Махачев одолел Волкановски в бою за пояс чемпиона UFC в лёгком весе на турнире UFC 284. Спортсмены провели в октагоне все пять раундов, а судьи единогласно отдали победу россиянину.

Оксана Попова
  • Новости
  • Ислам Махачев
  • UFC
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров