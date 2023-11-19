ВСУ потеряли 240 бойцов и технику в шести безуспешных атаках на позиции ВС РФ в ДНР

За минувшие сутки ВСУ потеряли 240 человек убитыми и ранеными на Донецком направлении, а Российская армия отбила шесть атак противника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили шесть атак штурмовых групп <...> ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике <...> территориальной обороны, а также <...> бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Богдановка, Артёмовск, Красное, Курдюмовка и Клещеевка ДНР", — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве уточнили, что бригады ВСУ понесли потери не только в личном составе, но и в технике. Так, российскими ударами были поражены танк, боевая машина пехоты, два автомобиля и гаубица "Мста-Б".