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Опубликовано 19 ноября 2023, 11:28

ВСУ потеряли 240 бойцов и технику в шести безуспешных атаках на позиции ВС РФ в ДНР

Минобороны России: ВСУ потеряли 240 человек и технику на Донецком направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли 240 человек убитыми и ранеными на Донецком направлении, а Российская армия отбила шесть атак противника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили шесть атак штурмовых групп <...> ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике <...> территориальной обороны, а также <...> бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Богдановка, Артёмовск, Красное, Курдюмовка и Клещеевка ДНР", сказано в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве уточнили, что бригады ВСУ понесли потери не только в личном составе, но и в технике. Так, российскими ударами были поражены танк, боевая машина пехоты, два автомобиля и гаубица "Мста-Б".

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Ранее глава пресс-службы группировки "Центр" российских войск сообщил о том, что ВС России поразили штурмовые группы трёх бригад ВСУ на Краснолиманском направлении. По его данным, украинская сторона потеряла не менее 200 бойцов ВСУ, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Юрий Лысенко
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