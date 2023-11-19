В США предрекли Украине неминуемое поражение в 2024 году

Как пишет издание, после провального контрнаступления ВСУ у украинских солдат оказался сильно подорван моральный дух. Многие из них уже потеряли сослуживцев в ожесточённых боях, однако никаких изменений на фронте как не было, так и не предвидится, и если раньше на ситуацию не смогли повлиять зарубежные поставки вооружений, то теперь европейские союзники вовсе забыли про Украину и начали перенаправлять оружие в Израиль. Причём это будет ещё больше усугублять нехватку техники в Незалежной.