В США предрекли Украине неминуемое поражение в 2024 году
Military Watch: Украинские военные стали чаще дезертировать из-за неудач ВСУ
В ВСУ увеличилось количество дезертиров — украинские военные стали чаще сбегать со службы из-за непрекращающихся неудач, сообщает американский журнал Military Watch.
Как пишет издание, после провального контрнаступления ВСУ у украинских солдат оказался сильно подорван моральный дух. Многие из них уже потеряли сослуживцев в ожесточённых боях, однако никаких изменений на фронте как не было, так и не предвидится, и если раньше на ситуацию не смогли повлиять зарубежные поставки вооружений, то теперь европейские союзники вовсе забыли про Украину и начали перенаправлять оружие в Израиль. Причём это будет ещё больше усугублять нехватку техники в Незалежной.
Также на ситуацию влияет и отношение украинского командования к призывникам: их практически без всякой подготовки заставляют вступать в интенсивные бои. Это, в свою очередь, приводит к быстрой сдаче личного состава. Причём если зачастую бойцы сами попадают в плен ВС РФ, то иногда украинские перебежчики отправляются служить на передовую вместе с российскими войсками.
"Всё большее число аналитиков приходит к выводу, что поражение Киева может быть окончательно достигнуто в 2024 году", — говорится в материале.
А ранее Лайф рассказывал о том, что поток наёмников в ряды украинской армии заметно снизился. Если ещё в мае-апреле прошлого года было довольно много желающих попасть во второй Иностранный легион ВСУ, то теперь их количество резко сократилось. При этом те бойцы, которые всё же приезжают на фронт воевать за Украину, сразу после ожесточённых боёв расторгают договоры и бегут со всех ног обратно за границу.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu