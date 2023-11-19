В офисе Зеленского признали, что у Украины нет шансов на победу
Подоляк признал неспособность Украины длительное время противостоять России
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк усомнился, что страна сможет длительное время противостоять России. По его словам, РФ продолжает тратить на спецоперацию огромные средства.
"Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?" — поинтересовался он в интервью 24-му каналу.
По мнению чиновника, способность ВСУ к успешному ведению боевых действий зависит от соотношения ресурсов между РФ и Украиной, количества оружия у них и сроков начала его применения. Для нивелирования преимущества России Подоляк предложил ограничить её возможности.
А по словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, 2024 год станет решающим для вооружённого конфликта. Он считает, что Владимир Зеленский знает, как приблизить "победу" Киева.
Efrem Lukatsky / AP / TASS