Снайпер ВС России четыре дня выжидал солдата ВСУ и уничтожил его одним выстрелом

Российский снайпер с позывным Череп четыре дня поджидал противника и уничтожил его всего за один выстрел, пишет РИА "Новости".

Так, завидев голову солдата ВСУ, Черепу понадобилось всего несколько секунд, чтобы сделать один точный выстрел. Он запечатлён на видео, опубликованном агентством. Кстати, только с того места противник мог вести корректировку огня.