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Украинская армия потерпела разгром под Клещеевкой и Курдюмовкой, потеряв почти 250 человек

МО РФ: ВСУ потеряли на Донецком направлении до 245 военных за сутки

21 ноября, 12:48
<p>Раненый украинский солдат доставлен в больницу для лечения. Обложка © Getty Images / Metin Aktas</p>

Раненый украинский солдат доставлен в больницу для лечения. Обложка © Getty Images / Metin Aktas

Потери украинской армии на Донецком направлении за последние сутки составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщили журналистам на брифинге во вторник, 21 ноября, в пресс-службе Министерства обороны. Среди других потерь противника в ведомстве перечислили две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубицу "Мста-Б".

"Подразделениями Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Курдюмовка. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка", — перечислили в Минобороны.

ВСУ потеряли 240 бойцов и технику в шести безуспешных атаках на позиции ВС РФ в ДНР

ВСУ потеряли 240 бойцов и технику в шести безуспешных атаках на позиции ВС РФ в ДНР

Ранее Лайф сообщал, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ. Помимо того, ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28 атаковали скопления живой силы, вооружений и военной техники противника в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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