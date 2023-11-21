Украинская армия потерпела разгром под Клещеевкой и Курдюмовкой, потеряв почти 250 человек
МО РФ: ВСУ потеряли на Донецком направлении до 245 военных за сутки
Раненый украинский солдат доставлен в больницу для лечения. Обложка © Getty Images / Metin Aktas
Потери украинской армии на Донецком направлении за последние сутки составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщили журналистам на брифинге во вторник, 21 ноября, в пресс-службе Министерства обороны. Среди других потерь противника в ведомстве перечислили две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубицу "Мста-Б".
"Подразделениями Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Курдюмовка. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка", — перечислили в Минобороны.
Ранее Лайф сообщал, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ. Помимо того, ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28 атаковали скопления живой силы, вооружений и военной техники противника в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.