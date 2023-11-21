Украинская армия потерпела разгром под Клещеевкой и Курдюмовкой, потеряв почти 250 человек

Потери украинской армии на Донецком направлении за последние сутки составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщили журналистам на брифинге во вторник, 21 ноября, в пресс-службе Министерства обороны. Среди других потерь противника в ведомстве перечислили две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубицу "Мста-Б".