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29 ноября, 04:10

Алаудинов сообщил о продвижении ВС РФ на западной окраине Клещеевки

Командир "Ахмата" Алаудинов: ВС РФ продвинулись на западной окраине Клещеевки

Российские военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи на Артёмовском направлении. Как заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в беседе с РИА "Новости", которая состоялась в кулуарах дискуссионной площадки "Горжусь Россией" в Ростовской области, бойцы ВС РФ хорошо продвинулись на западной окраине Клещеевки.

"Западная окраина Клещеевки — там уже хорошо продвинулись за последнюю неделю. Идём достаточно хорошо, берём пленных", — заявил собеседник информагентства.

Помимо этого, он рассказал, что "противник потихоньку начинает сыпаться", подчеркнув, что в этом районе очень много убитых украинских военнослужащих.

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Ранее Лайф писал, что бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки российских войск уничтожили "наглый" БМП ВСУ после нескольких дней охоты. Эта боевая машина пехоты ежедневно вела огонь по позициям ВС РФ под Клещеевкой.

Обложка ©

t.me / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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