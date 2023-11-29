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Регион
Опубликовано 29 ноября 2023, 04:10
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Алаудинов сообщил о продвижении ВС РФ на западной окраине Клещеевки

Командир "Ахмата" Алаудинов: ВС РФ продвинулись на западной окраине Клещеевки

Российские военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи на Артёмовском направлении. Как заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в беседе с РИА "Новости", которая состоялась в кулуарах дискуссионной площадки "Горжусь Россией" в Ростовской области, бойцы ВС РФ хорошо продвинулись на западной окраине Клещеевки.

"Западная окраина Клещеевки — там уже хорошо продвинулись за последнюю неделю. Идём достаточно хорошо, берём пленных", — заявил собеседник информагентства.

Помимо этого, он рассказал, что "противник потихоньку начинает сыпаться", подчеркнув, что в этом районе очень много убитых украинских военнослужащих.

Украинская армия потерпела разгром под Клещеевкой и Курдюмовкой, потеряв почти 250 человек
Украинская армия потерпела разгром под Клещеевкой и Курдюмовкой, потеряв почти 250 человек

Ранее Лайф писал, что бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки российских войск уничтожили "наглый" БМП ВСУ после нескольких дней охоты. Эта боевая машина пехоты ежедневно вела огонь по позициям ВС РФ под Клещеевкой.

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t.me / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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