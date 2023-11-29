Алаудинов сообщил о продвижении ВС РФ на западной окраине Клещеевки

Российские военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи на Артёмовском направлении. Как заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в беседе с РИА "Новости", которая состоялась в кулуарах дискуссионной площадки "Горжусь Россией" в Ростовской области, бойцы ВС РФ хорошо продвинулись на западной окраине Клещеевки.

"Западная окраина Клещеевки — там уже хорошо продвинулись за последнюю неделю. Идём достаточно хорошо, берём пленных", — заявил собеседник информагентства.