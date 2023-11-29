Алаудинов сообщил о продвижении ВС РФ на западной окраине Клещеевки
Командир "Ахмата" Алаудинов: ВС РФ продвинулись на западной окраине Клещеевки
Российские военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи на Артёмовском направлении. Как заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в беседе с РИА "Новости", которая состоялась в кулуарах дискуссионной площадки "Горжусь Россией" в Ростовской области, бойцы ВС РФ хорошо продвинулись на западной окраине Клещеевки.
"Западная окраина Клещеевки — там уже хорошо продвинулись за последнюю неделю. Идём достаточно хорошо, берём пленных", — заявил собеседник информагентства.
Помимо этого, он рассказал, что "противник потихоньку начинает сыпаться", подчеркнув, что в этом районе очень много убитых украинских военнослужащих.
t.me / Минобороны РФ