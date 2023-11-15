Спецназ "Сибирь" открыл охоту на "наглый и дерзкий" украинский БМП и уничтожил его
Спецназ "Сибирь" уничтожил БМП ВСУ под Клещеевкой после нескольких дней охоты
Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки российских войск уничтожили "наглый" БМП ВСУ после нескольких дней охоты. Эта боевая машина пехоты ежедневно вела огонь по позициям ВС РФ, рассказал командир группы отряда.
"Уничтожили БМП противника. Командованием была поставлена задача обнаружить место, откуда работает с закрытой огневой позиции по нашим передовым подразделениям. Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям", — отметил российский военный в разговоре с РИА "Новости".
Несколько дней анализа, поиска места работы и характера действий противника дали результат. Командование российских военных выбрало наилучшую позицию для противотанкового комплекса, а противник ошибся, выехав и открыв огонь по российским подразделениям с закрытой позиции. За это и был наказан, добавил командир.
ТАСС / Александр Полегенько