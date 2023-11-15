Спецназ "Сибирь" открыл охоту на "наглый и дерзкий" украинский БМП и уничтожил его

"Уничтожили БМП противника. Командованием была поставлена задача обнаружить место, откуда работает с закрытой огневой позиции по нашим передовым подразделениям. Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям", — отметил российский военный в разговоре с РИА "Новости".

Несколько дней анализа, поиска места работы и характера действий противника дали результат. Командование российских военных выбрало наилучшую позицию для противотанкового комплекса, а противник ошибся, выехав и открыв огонь по российским подразделениям с закрытой позиции. За это и был наказан, добавил командир.