Российские военные выбили пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом

Артиллерийский расчёт гаубицы Д-30 Центрального военного округа "выгнал" пехоту ВСУ из замаскированного опорного пункта на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали в Минобороны. Расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 ЦВО провели огневой налёт на украинский опорный пункт, уничтожив его.

"Получив данные от передовых разведывательных групп гвардейского мотострелкового полка ЦВО, военнослужащие прибыли на позиции и провели огневое поражение тщательно замаскированного полевого опорного пункта украинских националистов на Краснолиманском направлении, вынудив противника покинуть занимаемый район", — приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Там также сообщили, что корректировка велась на линии боевого соприкосновения с использованием разведчиков-наблюдателей малогабаритных БПЛА.