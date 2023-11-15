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Регион
Опубликовано 15 ноября 2023, 03:49
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Российские военные выбили пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом

МО РФ: Артиллеристы ЦВО выбили пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом

Артиллерийский расчёт гаубицы Д-30 Центрального военного округа "выгнал" пехоту ВСУ из замаскированного опорного пункта на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали в Минобороны. Расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 ЦВО провели огневой налёт на украинский опорный пункт, уничтожив его.

"Получив данные от передовых разведывательных групп гвардейского мотострелкового полка ЦВО, военнослужащие прибыли на позиции и провели огневое поражение тщательно замаскированного полевого опорного пункта украинских националистов на Краснолиманском направлении, вынудив противника покинуть занимаемый район", — приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Там также сообщили, что корректировка велась на линии боевого соприкосновения с использованием разведчиков-наблюдателей малогабаритных БПЛА.

ВСУ лишились ещё одного командно-наблюдательного пункта в ДНР
ВСУ лишились ещё одного командно-наблюдательного пункта в ДНР

Ранее Лайф писал, что российские ударные вертолёты обрушили свою мощь на противника в зоне СВО. Под огнём оказались военные 25-й воздушно-десантной украинской бригады, 32-й и 41-й механизированных бригад и соединений территориальной обороны в районах Ивановки, Синьковки, Берестового, Кисловки и Радионовки.

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mil.ru

Анатолий Симоненко
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