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Опубликовано 14 ноября 2023, 11:18

ВСУ лишились ещё одного командно-наблюдательного пункта в ДНР

МО РФ: Поражён командно-наблюдательный пункт десантно-штурмовой бригады ВСУ

Российские военные успешно поразили командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили журналистам во вторник, 14 ноября, в пресс-службе Минобороны.

"Поражён командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Антоновка", — сообщили в военном ведомстве.

Российские войска поразили командный пункт ВСУ на аэродроме Канатово
Российские войска поразили командный пункт ВСУ на аэродроме Канатово

Напомним, что в конце октября был нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ у Новомихайловки. Потери украинских войск в тот день и в том районе составили до 110 человек. А под Красным Лиманом на днях было поражено сразу четыре командных пункта ВСУ.

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Getty Images / Andre Alves

Марина Калегина
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