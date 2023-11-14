ВСУ лишились ещё одного командно-наблюдательного пункта в ДНР
МО РФ: Поражён командно-наблюдательный пункт десантно-штурмовой бригады ВСУ
Российские военные успешно поразили командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили журналистам во вторник, 14 ноября, в пресс-службе Минобороны.
"Поражён командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Антоновка", — сообщили в военном ведомстве.
Напомним, что в конце октября был нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ у Новомихайловки. Потери украинских войск в тот день и в том районе составили до 110 человек. А под Красным Лиманом на днях было поражено сразу четыре командных пункта ВСУ.
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