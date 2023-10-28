Российские войска поразили командный пункт ВСУ на аэродроме Канатово

Российские военные поразили командно-диспетчерский пункт Воздушных сил ВСУ на аэродроме Канатово (Кировоградская область). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"На аэродроме Канатово в Кировоградской области поражён командно-диспетчерский пункт Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.

Всего российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику украинских войск в 117 районах.