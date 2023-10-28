Российские войска поразили командный пункт ВСУ на аэродроме Канатово
Российские военные поразили командно-диспетчерский пункт Воздушных сил ВСУ на аэродроме Канатово (Кировоградская область). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"На аэродроме Канатово в Кировоградской области поражён командно-диспетчерский пункт Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.
Всего российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику украинских войск в 117 районах.
Ранее ВС РФ уничтожили украинские средства поражения на аэродроме в Хмельницкой области. Кроме того, нашим бойцам удалось ликвидировать узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области, а также склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ в районе Кривого Рога.
ТАСС / Алексей Коновалов