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Опубликовано 28 октября 2023, 11:29
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Российские войска поразили командный пункт ВСУ на аэродроме Канатово

Российские военные поразили командно-диспетчерский пункт Воздушных сил ВСУ на аэродроме Канатово (Кировоградская область). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"На аэродроме Канатово в Кировоградской области поражён командно-диспетчерский пункт Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.

Всего российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику украинских войск в 117 районах.

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Ранее ВС РФ уничтожили украинские средства поражения на аэродроме в Хмельницкой области. Кроме того, нашим бойцам удалось ликвидировать узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области, а также склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ в районе Кривого Рога.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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