ВС РФ уничтожили украинские средства поражения на аэродроме в Хмельницкой области
Российские войска уничтожили авиасредства поражения ВСУ в Хмельницкой области
За прошедшие сутки российские войска уничтожили авиационные средства поражения украинских войск на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"На аэродроме Староконстантинов уничтожены авиационные средства поражения Воздушных сил Украины", — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, нашим бойцам удалось ликвидировать узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области, а также склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ в районе Кривого Рога. В общей сложности за прошедшие сутки ВС России нанесли поражение живой силе и технике противника в 147 районах.
Ранее стало известно, что ВСУ за минувшие сутки потеряли более 550 военных на Донецком направлении. Кроме того, подразделения группировки "Южная" при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем (ТОС) отразили две атаки ВСУ в районе Клещеевки и Богдановки.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ