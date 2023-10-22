ВС РФ уничтожили украинские средства поражения на аэродроме в Хмельницкой области

За прошедшие сутки российские войска уничтожили авиационные средства поражения украинских войск на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"На аэродроме Староконстантинов уничтожены авиационные средства поражения Воздушных сил Украины", — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, нашим бойцам удалось ликвидировать узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области, а также склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ в районе Кривого Рога. В общей сложности за прошедшие сутки ВС России нанесли поражение живой силе и технике противника в 147 районах.