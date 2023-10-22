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Опубликовано 22 октября 2023, 11:54
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ВС РФ уничтожили украинские средства поражения на аэродроме в Хмельницкой области

Российские войска уничтожили авиасредства поражения ВСУ в Хмельницкой области

За прошедшие сутки российские войска уничтожили авиационные средства поражения украинских войск на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"На аэродроме Староконстантинов уничтожены авиационные средства поражения Воздушных сил Украины", — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, нашим бойцам удалось ликвидировать узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области, а также склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ в районе Кривого Рога. В общей сложности за прошедшие сутки ВС России нанесли поражение живой силе и технике противника в 147 районах.

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Ранее стало известно, что ВСУ за минувшие сутки потеряли более 550 военных на Донецком направлении. Кроме того, подразделения группировки "Южная" при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем (ТОС) отразили две атаки ВСУ в районе Клещеевки и Богдановки.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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